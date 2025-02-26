إزالة 17 حالة تعد على أراض تابعة للرى بمركزى أسيوط وساحل سليم

أسيوط-هيثم البدري

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمركزي أسيوط وساحل سليم، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت 8 فبراير الجاري وتنتهي 28 فبراير 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 11 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز من إزالة 6 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري وذلك في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية وأملاك الدولة وتمت الإزالة بإستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

وأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لسير عمل الموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتاً إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات حيث يتم تنفيذ الموجة على 3 مراحل المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.