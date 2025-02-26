أهالى الأقصر يشيعون جثمان شاب توفى مختنقا مع زملائه داخل شقته بالمنوفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة قرية الروافعة بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الأربعاء، تشييع جثمان شاب لقى مصرعه برفقة 3 آخرين فى المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة الاختناق حال تسريب الغاز داخل شقتهم، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشارك المئات من أهالى قرية الروافعة فى تشييع جثمان الشاب الأقصرى "محمد صلاح" عامل فى شركة خاصة بمدينة السادات ويبلغ من العمر 28 سنة، حيث تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع 4 أشخاص بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة الاختناق حال تسريب الغاز داخل شقتهم، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الأهالى يشيعون جثمان شاب أقصرى توفى مختنقاً مع زملاؤه



تشييع جثمان شاب أقصرى توفى مختنقاً مع زملاؤه داخل شقتهم بالمنوفية