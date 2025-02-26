أسعار الفاكهة بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 26-2- 2025.. الفراولة بـ25 جنيها

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسواق محافظة مطروح، تغير نسبي في أسعار الفاكهة، اليوم الأربعاء 26-2-2025، بالزيادة في بعض الأصناف وانخفاض أصناف أخرى، وإقبال من المواطنين على الشراء، في ظل طرح كميات تلبي احتياجاتهم، خاصة أصناف الفاكهة الشتوية، مثل البرتقال والموز والفراولة والجوافة.

وتتفاوت أسعار الفاكهة، في المحلات والأسواق ومعارض بيع السلع المدعمة والباعة الجائلين، حسب الجودة والصنف، من بينها الأصناف التالية:

سعر كيلو الفراولة يتراوح بين 25 و 40 جنيهاً.

سعر كيلو الموز بين 25 و 30 جنيه.

يتراوح كيلو البرتقال السكري بين 10 و 15 جنيه.

وسعر البرتقال أبوصرة بين 20 و 30 جنيه للكيلو .

والبرتقال اليوسفي بين 20 و 35 جنيه للكيلو.

وسعر كيلو الجوافة بين 20 و 30 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو التفاح بين 40 و 80 جنيه حسب النوع والمنشأ.

يذكر أن الأسعار تزيد قليلاً في مطروح عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.