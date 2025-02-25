يديعوت أحرونوت: حماس أعادت تنظيم صفوفها ولم تستخدم كل قواتها

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين ومصادر عسكرية إسرائيلية أن مسلحي حركة حماس في قطاع غزة أعادوا تنظيم صفوفهم في وحدات قتالية جديدة.

وقالت الصحيفة إن آلافا من مقاتلي الحركة لم يغادروا شمالي القطاع.

وكانت المناطق الواقعة شمال غزة تعرضت منذ مطلع أكتوبر الماضي وحتى سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025 لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف.

وسعت إسرائيل من خلال الهجوم إلى تطبيق ما تعرف بخطة الجنرالات الهادفة لإفراغ شمالي القطاع من سكانه بذريعة القضاء على حماس هناك.

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"يديعوت أحرونوت" إن التشكيلات الجديدة التي أنشأتها حماس لا تزال أضعف من القدرات العسكرية للحركة قبل الحرب.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن حماس لم تنشر قوتها الكاملة البالغة 30 ألف جندي خلال القتال السابق.

وأوضحت أن الحركة "تعلمت دروسا أساسية" من العمليات البرية الإسرائيلية السابقة، وفق تعبيرها.

وقالت المصادر العسكرية إن حركة حماس استعادت خلال فترة وقف إطلاق النار السيطرة على المؤسسات المدنية، وأعادت تأسيس أنظمة الضرائب لتمويل رواتب عناصرها، كما أنها استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية، على حد تعبيرها.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن "إعادة توطين" مئات الآلاف من سكان غزة خارج القطاع لن تؤدي إلى الإطاحة بحماس.