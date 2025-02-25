وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد قافلة طبية بقرية البياضية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بإرتفاع تردد المواطنين على القافلة الطبية بقرية البياضية بأول أيامها وجودة الخدمات المقدمة من خلالها، مؤكدًة على تكثيف التوعية للسيدات بخدمات الصحة الإنجابية التى تقدمها عيادة تنظيم الأسرة بالقافلة وعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية البياضية التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وإلتقت مع أعضاء الطاقم الطبي، وإطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة..

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 830 مواطن خلال اليوم الأول، من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 162 مواطنًا بعيادة الباطنة، 20 مواطنًا بعيادة الجراحة و 42 سيدةً بعيادة النساء، و121 مواطن بعيادة العظام ،أما عيادة تنظيم الأسرة إستقبلت 30 سيدة، بالإضافة إلى إستقبال 196 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 27 حالةً، بينما استقبلت 57 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 50 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية إستقبلت 26 مواطن فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة بالإسماعيلية