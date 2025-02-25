وفد من أبناء بنى سويف يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات الدولة المصرية

بنى سويف هانى فتحى

قام وفد من أبناء محافظة بنى سويف، الذين سجلوا عبر الرابط المعلن يوم 17 فبراير، بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للإطلاع على حجم المشروعات القومية التى تجسد رؤية مصر المستقبلية، فى إطار حرص محافظة بنى سويف على تعزيز وعى الشباب بإنجازات الدولة المصرية،وبرعاية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وبالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

انطلقت فعاليات الزيارة من مقر شركة العاصمة الإدارية، حيث تم استقبال المشاركين وتعريفهم بمراحل تنفيذ المشروع وأهدافه التنموية، وبعد ذلك توجه الوفد فى جولة شملت الحى الحكومى، الذى يعكس تطور الأداء المؤسسى للدولة، وساحة الشعب التى تعد من أبرز معالم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، اللذين يجسدان روح التعايش والتناغم الحضارى فى مصر.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم الشديد بحجم الإنجاز، حيث أكدوا قائلين: "ما رأيناه اليوم يفوق كل التوقعات، العاصمة الإدارية ليست مجرد مشروع، بل إنجاز حضارى يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل"، فيما أضاف بعض الطلاب مؤكدين: "شاهدنا بأعيننا كيف تحولت رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس نفتخر به جميعًا".

من جانبه، أكد محافظ بنى سويف أن هذه الزيارة تأتى ضمن الجهود المستمرة لتعريف الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن ما شهدته مصر من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو نموذج فريد للتخطيط الاستراتيجى والتنمية الشاملة، ويعكس إرادة الدولة فى بناء جمهورية جديدة تواكب طموحات الأجيال القادمة.