وفد ألمانى ينتهى من تصوير فيلم وثائقى بعنوان "فن المحاجر فى مصر القديمة" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أنهي وفد ألمانى برئاسة المخرج Hans Peter prestel زيارته لأسوان في إطار الإعداد لفيلم وثائقي بعنوان Quarry Art in Ancient Egypt "فن المحاجر فى مصر القديمة" وانتهى الوفد من تصوير أعمال البعثة السويدية في المحاجر فى جبل السلسلة بكوم أمبو بأسوان.

أكد أحمد علي عبيد، مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان، أن عمل الوفد استمر في أسوان لمدة 6 أيام قام خلالها بتصوير منطقة البر الغربي من جبل السلسة ومنطقة البر الغربي بجبل السلسلة ايضا ومعبد سوبك، ومنطقة الجبانة مقابر العمال ومنطقة المحاجر.

وأشار أحمد على عبيد، إلى أن المخرج والشركة التابعة له أنتجت نحو 300 فيلم وثائقي في أماكن مختلفة من العالم، وعبر طاقم العمل عن عشقهم لمصر وجوها المعتدل وتنوع حضارتها شعورهم بالأمان والترحاب في كل مكان في مصر، وراق لهم الطعام المصري كثيرا.

وأوضح اسامة عبد الحميد، منسق الوفد، أن الفيلم متوقع عرضه بنهاية هذا العام الجاري وسيتم بث الفليم علي شبكة الإنترنت لصالح مؤسسة Gerda Henkel Foundation.