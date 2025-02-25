وزارة الطيران تنظم جولة تفقدية للصحفيين بمطار القاهرة لعرض أحدث أعمال التطوير

كتب أحمد مصطفى

نظمت وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، أحد أهم المطارات المحورية بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط للوقوف على أهم مشروعات التطوير والتحديث التي يشهدها المطار فى الفترة الحالية، بما يسهم في تدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران وخدمات السفر، ويأتى تماشيًا مع رؤية الدولة لتعزيز دور قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة.

رافقهم خلال الجولة المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي واللواء أيمن عبد الفتاح رئيس قطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الجوى والطيار جمال الجندي مستشار رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى للعمليات.

ياتى ذلك في إطار متابعة الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وفقًا لاستراتيجيتها الطموحة نحو التطوير والتحديث لمختلف المناطق الخدمية لكافة المنشآت بالمطارات المصرية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربة سفرهم.



وقد بدأت الجولة، بمبنى الركاب رقم (2)، حيث تم زياره إستراحة "أهلين "الخاصة بالشركة المصرية لخدمات الطيران EAS وهي تعد أحدث الإضافات إلى مرافق المطار، والتى تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات المسافرين، مع مساحات جلوس واسعة وخدمات تكنولوجية متطورة تضمن تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

وشملت الجولة أيضًا؛ زيارة لفندق مبنى ركاب رقم (2)، الذي يقدم خدمات إقامة عالية الجودة لخدمة ركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة؛ حيث تم تجهيز الفندق بغرف متنوعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خدمات فندقية متكاملة تضمن راحة النزلاء، كما تم إستعراض أعمال تجديد دورات المياه داخل المبنى، والتي تمت وفق أحدث التصميمات العالمية، مع التركيز على مراعاة المعايير الدولية لجودة الخدمات.

ثم أعقبها التوجه إلى مبنى الركاب رقم (3)، حيث تم استعراض التوسعات والتحديثات التي يشهدها المبنى، والتي شملت توسعة منطقة السفر الدولي، وزيادة مساحات الإستراحات والمطاعم، وتضم مرافق وخدمات تُلبي احتياجات جميع المسافرين، بما في ذلك الغرف المخصصة للمدخنين وأماكن للنوم وخدمات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بما يتماشى مع معايير Skytrax وتحالف Star Alliance.

وخلال الجولة، تفقد الوفد الإعلامى مجموعة من هذه الاستراحات الفاخرة المُصممة لتوفير تجربة سفر مريحة وأكثر رفاهية، ومن أبرزها " Lounge E" وتقدم خدمات متميزة تشمل مناطق استقبال مريحة ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات.



هذا وقد تفقد محرري شئون الطيران أحدث استراحات مصر للطيران بمبنى الركاب رقم (٣) وتسمى إستراحة "الميسان" في فنجر " F " والمخصصة لخدمة ركاب درجة رجال الأعمال، والتي تتميز بتقديم أعلى مستويات الضيافة، حيث كان في إستقبالهم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ونائبه الطيار شريف خليل والطيار محمد عليان رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة سهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والطيار حافظ الشيتي نائب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ؛ هذا بالإضافة إلى استراحة الجناح أحدث مشروعات التطوير بالمطار لتقديم خدمات متكاملة مُصممة لتلبية احتياجات المسافرين والمجهزة بأحدث المرافق والنظم التكنولوجية.

وقد شملت الجولة أيضًا زيارة فندق شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الذي يقدم خدمات إقامة مريحة وعالية الجودة لركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة، حيث يضم (١٣) غرفة فندقية متكاملة مجهزة وفقًا لأفضل المعايير الفندقية العالمية، لضمان تقديم خدمة متميزة لركاب الترانزيت .

ثم تلاها زيارة منطقة استراحات الترانزيت والكبسولات، التي تم تجهيزها بأحدث المرافق لخدمه المسافرين العابرين والتى توفر خيارات متعددة للإسترخاء أو النوم خلال فترات الإنتظار الطويلة، مع توفير كافة وسائل الراحة والتقنيات الحديثة.

واختتمت الجولة بزيارة المنطقة الجمركية الجديدة، حيث تم استعراض التوسعة التي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، كما تم تجهيز المنطقة بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية المتطورة، لضمان سرعة الإجراءات ، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويقلل فترات الانتظار.

هذا وقد شهد الوفد الإعلامي افتتاح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني مراسم الافتتاح لمكتب شركة إيركايرو الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف، وذلك بمبنى الركاب رقم(١) بمطار القاهرة الدولي، كما تفقد الوزير منطقة التوسعة الجديدة لصالة السفر رقم (١) والتي تمت وفقًا لأحدث المعايير العالمية مما سيساهم في سهولة حركة دخول الركاب إلى المبنى.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى أن أعمال التطوير والتحديث الجارية في مطار القاهرة الدولي تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي لحركة الطيران، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة السياحة، مؤكدًا على أن تحسين تجربة المسافرين وتطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية يأتي في مقدمة الاعتبارات لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية بما ينعكس إيجابًا على حركة السفر والسياحة ويعزز من قدراتنا لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

كما أضاف وزير الطيران المدني بأن التوسعات الجديدة والتحديثات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي؛ لاسيما تلك التي تمت بمباني الركاب والاستراحات تتماشى مع خطة التطوير التي مضت بها الوزارة خطوات سريعة وثابتة في ضوء أهداف التنمية الشاملة لخلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى بما يساهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.