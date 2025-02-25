نائب محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مهرجان الهجن فى دورته الـ20

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية للهجن فى نسخته العشرين، والمقرر انطلاقه يومى 26 و27 فبراير الجارى بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق 30 يونيو، بمشاركة عدة دول عربية، وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وذلك بحضور الشيخ عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، واللجنة المنظمة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تأمين مكان إقامة المهرجان من قبل إدارة مرور الإسماعيلية، هذا إلى جانب الدفع بسيارات الحماية المدنية ونقطة الإسعاف وفريق طبى وخدمات الطوارئ التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وفريق طبى بيطرى لتقديم الرعاية الطبية البيطرية للجمال المشاركة فى مضمار السباق.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بتجهيز قسم الطوارئ بالوحدات الطبية بسرابيوم وأبوسلطان ومستشفى فايد المركزى فى حال الاحتياج لذلك، ووجَّه عصام رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير صناديق وأماكن لإلقاء القمامة.

وأكد عصام، أن الدولة بكل مؤسساتها تعطى رياضة الهجن أهمية خاصة فى كل محافظة تقام فيها، وتقوم كل الأجهزة الخدمية بتوفير اللازم لإنجاح المهرجان الذى يحظى بمتابعة الآلاف واهتمام إعلامى ودعم للسياحة بكل محافظة، إضافة لأهميته لمربى الإبل فى تحسين اقتصادهم وتحقيقهم لمبيعات وتوفير فرص عمل للشباب فى أعمال التدريب والرعى والنقل للهجن.

ومن المتوقع أن يساهم المهرجان فى جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربى، بالإضافة إلى الدول التى شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافى بين الشعوب.

جديرًا بالذكر، أنه انطلقت أول دورة للمهرجان عام 1995، واستمر حتى عام 2010 وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام 2014 واستمر حتى 2020 ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام فى دورته العشرين.