نائب محافظ أسوان يفتتح معرضين لـ"أهلاً رمضان" بمدينة إدفو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، معرضين لـ"أهلاً رمضان" بمركز ومدينة إدفو وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى إفتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان.

خلال تفقده لأقسام المعرض برفقه مجدى حسيبو أمين الحزب، وعاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والحزبية، ثم تم إفتتاح معرض "أهلاً رمضان" للمنتجات الغذائية المخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بأسوان برفقة خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، حريصون لتوفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن.

وأشار، إلى أن معارض " أهلاً رمضان " وصلت إلى 29 معرض ، ويتم إفتتاحها بشكل متتالى بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، ومديرية التموين والغرفة التجارية ، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسوانى بكميات وبتخفيضات مناسبة.



جانب من الافتتاح



جانب من تفقد المعرض



نائب محافظ أسوان خلال تفقده المعرض



نائب محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان



