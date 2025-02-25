منتجات يدوية محلية وعربية وأجنبية فى معرض الجيزة للحرف التراثية.. صور

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

بمشاركة محلية وعربية ودولية، تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادى مصر، معرضًا للتراث والحرف، يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والمشغولات اليدوية.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات الافتتاح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من سفراء الدول.

وينظم المعرض بمشاركة عدد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة، ويستمر لمدة يومين خلال الفترة 25، 26 /2/2025، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً.

ويأتى المعرض فى ضوء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.