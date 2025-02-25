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مستشار محافظ القدس: الاحتلال دمر 500 منزل منذ 7 أكتوبر 2023

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:34 م
مستشار محافظ القدس: الاحتلال دمر 500 منزل منذ 7 أكتوبر 2023 القدس
كتب أحمد عرفة

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كشف معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، عدد العقارات التي أقدم الاحتلال على هدمها في مدينة القدس منذ بداية أحداث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل هدمت أكثر من 500 عقار وتضرر منها 50 ألف مقدسي.

وأضاف مستشار محافظ القدس،  في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتلال أخطر 7000 عقار جديد بالهدم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى بلوغ مجموعة إخطارات الهدم التي أرسلها الاحتلال للمقدسيين 32 ألف عقار.

وبشأن حجم الاعتقالات التي شنها الاحتلال ضد أهالى القدس منذ السابع من طوفان الأقصى، قال معروف الرفاعي، إن الاحتلال اعتقل 3000 معتقل، بينهم 550 حكم بالسجن الفعلي.

وحول ما إذا كان الاحتلال يمارس جريمة تهجير قسري ضد المقدسيين، قال مستشار محافظ القدس، إن الاحتلال لم يقدم على تهجير أهالى القدس قسريا ولكن يتخذون إجراءات  هدفها الضغط على المقدسيين من أجل الترحيل.

ولفت معروف الرفاعي إلى أن الاحتلال لا زال يمارس انتهاكاته ضد الفلسطينيين في القدس منذ بداية العمليات العسكرية التى يشنها في مدن الضفة والقدس.

 

 







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