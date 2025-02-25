محافظ كفر الشيخ يناقش سبل تطوير شبكة الكهرباء

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موقف مشروعات الكهرباء وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بحضور المهندسة رعاية عثمان، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

تضمن اللقاء مناقشة سبل تطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة، والعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض المشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء، بالإضافة إلى تطوير آليات التعامل السريع مع الأعطال والطوارئ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر المرتبطة بقطاع الكهرباء.