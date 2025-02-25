اليوم السابع
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محافظ قنا يشدد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:03 ص
محافظ قنا يشدد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ قنا، تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا على ضرورة وضع جدول زمني دقيق لتنفيذها، بدءًا من مرحلة الأعمال الأولية وحتى دخولها الخدمة والتشغيل.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع الأولويات التنموية للمحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام الشركات المنفذة بالإطار الزمني والمواصفات القياسية.

واستعرض محافظ قنا،  خلال الاجتماع نسب الإنجاز المستهدفة، مقارنةً بالنسب الفعلية السابقة والحالية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير معدات النظافة، وإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية، فضلًا عن مشروعات الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، ومشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وأكد "عبد الحليم" أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصا بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات تحول دون إنجاز المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.







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