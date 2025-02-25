محافظ المنيا: دعمنا لغزة واجب.. وكلنا صف واحد خلف قيادتنا السياسية

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن دعم الأشقاء فى قطاع غزة واجب إنسانى ووطني يعكس التزام الدولة المصرية بدورها التاريخي والقومى، مشيرًا إلى أن تكريم الجمعيات الأهلية التي لعبت دورًا محوريًا في تنظيم قوافل الإغاثة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية يأتي تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلتها الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا السياق، نظمت محافظة المنيا احتفالية كبرى لتكريم 173 جمعية ومؤسسة أهلية شاركت في قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك تقديرًا لدورهم في تقديم الدعم والمساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

شهد الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الأهلية عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة جهود الإغاثة والتعاون مع أجهزة الدولة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من مسؤوليتهم المجتمعية والإنسانية.

