محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء

الدقهلية شريف الديب

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام المجالس وأمين المجلس، إلى جانب القيادات الأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدى لكافة المخالفات، كما أكد على أهمية استمرار العمل الميدانى خاصة خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، مع متابعة رؤساء الوحدات المحلية لملف النظافة بشكل دوري.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، والتنسيق مع قطاع الرى لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وأشار إلى أن المحافظة تتكفل بتوفير الدعم اللازم لنظافة القرى على غرار المدن من خلال الإدارة العامة للمخلفات، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة وتعظيم الاستفادة من منظومة النظافة المعمول بها، وأكد أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مستوى النظافة، وأنه لن يتسامح مع أى تقصير أو إهمال أو تقاعس فى مستوى النظافة تحت أى مبرر.

وفى إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، شدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين. كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل فى ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما وافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع على المخططات التفصيلية لمدينة جمصة، بما يسهم فى تطويرها وتحقيق التنمية العمرانية بها.