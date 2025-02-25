اليوم السابع
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محافظ الأقصر يتفقد رصف وتمهيد الطرق وتطوير موقف الأقاليم.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:56 م
محافظ الأقصر يتفقد رصف وتمهيد الطرق وتطوير موقف الأقاليم.. صور محافظ الأقصر يتفقد رصف وتمهيد الطرق وتطوير موقف الأقاليم
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، سير أعمال رصف وتمهيد الطرق بمدينة الأقصر، والعمل في تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر، وجبريل حسان المشرف على إدارة الحدائق والبساتين، والمهندس عبدالوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تطوير شارع خلف معبد الكرنك بدءاً من شارع الهيلتون حتى البيت الفرنساوي ومكاتب الآثار، حيث تم تنفيذ أعمال انترلوك للجزيرة والأرصفة الجانبية ، وكذلك تفقد ما تم تنفيذه من قبل مديرية الطرق من التوجيهات السابقة بتطوير جزيرة شارع سيالة بدران، حيث تم نهو أعمال التطوير وتم التنسيق مع مجلس مدينة الأقصر لاستكمال أعمال الزراعات.

كما تفقد المحافظ، أعمال الشوارع التي تم إنهائها بمنطقة حوض 18، هذا إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 250 متر طولي بمتوسط مساحة 3500 متر، والموقف سعة 300 سيارة ويتكون من 6 مظلات منفصلة يتم تغطيتها بخامة قماش مقاومة للقطع والحرارة وأشعة الشمس، ويحتوي على مبنى إنتظار واستراحة موظفين وغرفة أمن ومنظومة كاميرات ومجمع حمامات، وتتضمن أعمال تطويره تشطيب الواجهة الخارجية من البازلت والحجر الهاشمى وسور كريتال وكاسرات شمس.

أعمال تطوير ورصف شوارع مدينة الأقصر
أعمال تطوير ورصف شوارع مدينة الأقصر

 

جولة لمتابعة تطوير موقف الأقاليم بمساحة 3500 متر
جولة لمتابعة تطوير موقف الأقاليم بمساحة 3500 متر

 

محافظ الأقصر يتفقد رصف وتمهيد الطرق وتطوير موقف الأقاليم
محافظ الأقصر يتفقد رصف وتمهيد الطرق وتطوير موقف الأقاليم

 







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