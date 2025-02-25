محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع 160 طنا من المخلفات

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمختلف قرى ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك لتطوير وتحسين المرافق العامة والبيئة ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، نفذت حملة للنظافة استهدفت الشوارع والميادين الحيوية وأماكن التجميع وصناديق القمامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى لتطوير منظومة النظافة وفقاً للامكانات المتاحة حيث تم رفع 160 طن من المخلفات الصلبة بقرى الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى بإستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية كـ(لوادر، جليدر، حاويات، قلابات) وتم نقلها الى المقالب المخصصه ولمصنع تدوير المخلفات بمنقباد لإعادة تدويرها.

وأكد المحافظ ،على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في قطاع النظافة لضمان استمرارية بيئة نظيفة للمواطنين منوها إلى أهمية دور المواطن في الحفاظ على نظافة بيئته، لافتًا إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية هو السبيل الأساسي لتحقيق بيئة نظيفة وصحية، وحث الجميع على الحفاظ على الأماكن العامة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

