مجلس جامعة قناة السويس يكرم فريق مركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الجامعة لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدا أن المركز منذ إنشائه عام 2022، حقق إنجازات ملموسة في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم، من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في تحقيق أعلى مستويات الدمج الجامعي وفقًا للمعايير المحلية والدولية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمركز، ليواصل دوره الفاعل في تلبية احتياجات الطلاب دون أي توقف، مشيدا بفريق العمل المخلص الذي يبذل جهودا كبيرة لخدمة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، حيث كرّم المجلس فريق عمل المركز تقديرا لإنجازاتهم، شملت التكريم الدكتور سامح عباس، مدير المركز، والدكتور أحمد جاد، نائب مدير المركز، والإداريتين منى محمد، و عواطف محمد.

وأكد رئيس الجامعة أن فريق العمل بقيادة الدكتور سامح عباس يستحق الإشادة والتقدير على تفانيهم في تقديم خدمات أكاديمية وتعليمية متكاملة للطلاب، مما يعكس التزام الجامعة برعاية ودعم أبنائها من ذوي الهمم.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في توفير بيئة تعليمية دامجة تتيح للطلاب من ذوي الهمم الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات الجامعية.

وأكد أن هذا التكريم يعكس اهتمام الجامعة بتقدير كل الجهود التي تُبذل في سبيل تحقيق العدالة التعليمية وتوفير فرص متساوية لكافة الطلاب، مشيرا إلى أن المركز أصبح نموذجا يُحتذى به في تقديم الخدمات الداعمة لذوي الهمم.

كما أكد الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب، أن المركز يقدم خدمات متميزة لطلاب الكلية من ذوي الهمم، والبالغ عددهم 119 طالبًا وطالبة، حيث يعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، وتوفير سبل الدعم الأكاديمي والإداري اللازمة لضمان حصولهم على تجربة تعليمية متكاملة.

وأعرب عن تقديره لما يبذله فريق عمل المركز من جهود ملموسة في مساعدة الطلاب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، مشددًا على أهمية استمرارية هذا الدعم وتعزيزه بما يتماشى مع تطلعات الجامعة في تحقيق الشمولية التعليمية.

بدوره، أعرب الدكتور سامح عباس عن بالغ سعادته بتكريم مجلس الجامعة، معتبرًا إياه حافزا كبيرا لمزيد من العطاء والجهد لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأكاديمية والطلابية لجميع الطلاب من ذوي الهمم، الذين يبلغ عددهم 524 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة، بقيادة الدكتور ناصر مندور، توفر كل الدعم اللازم لتعزيز مكانتها المتميزة بين الجامعات المصرية في مجال تقديم الخدمات والأنشطة للطلاب من ذوي الهمم، مشددًا على استمرار المركز في تطوير برامجه وخدماته بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ويحقق أهداف الدمج الشامل داخل الحرم الجامعي.

