لجنة مؤتمر الحوار الوطنى السورى: إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور

إبراهيم حسان

قالت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري، إن هناك شبه إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور، موضحة: "عقدنا نحو 2000 جلسة نقاشية تحضيرا للمؤتمر الوطني".

وأضافت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "عقدنا جلسات حوارية واستمعنا لنحو 4 آلاف شخص، وسننظم ورشات عمل تخصصية، ومؤتمر الحوار الوطني السوري جرى وفق عدة معايير".

تابعت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: "أجرينا حوارات عديدة للاستماع لمختلف الآراء، وسنشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة، ونواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون".