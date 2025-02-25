اليوم السابع
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لجنة مؤتمر الحوار الوطنى السورى: إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 09:54 ص
لجنة مؤتمر الحوار الوطنى السورى: إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور مؤتمر الحوار الوطني السوري
إبراهيم حسان

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قالت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري، إن هناك شبه إجماع على العدالة الانتقالية وبناء الدستور، موضحة: "عقدنا نحو 2000 جلسة نقاشية تحضيرا للمؤتمر الوطني".

وأضافت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "عقدنا جلسات حوارية واستمعنا لنحو 4 آلاف شخص، وسننظم ورشات عمل تخصصية، ومؤتمر الحوار الوطني السوري جرى وفق عدة معايير".

تابعت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: "أجرينا حوارات عديدة للاستماع لمختلف الآراء، وسنشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة، ونواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون".







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