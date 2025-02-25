طقس اليوم الثلاثاء 25-2-2025 بالمنوفية.. بروده شديدة على معظم الأنحاء

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 25-2-2025، برودة شديدة فى الجو على معظم أنحاء قرى ومدن المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على معظم الطرق بالمحافظة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.