ضبط 51 طن لحوم وأغذية و6 آلاف لتر مشروبات وعصائر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت من حملاتها الرقابية علي الأسواق والنوادي والكافيهات والأماكن السياحية وأماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات وياميش رمضان، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود مسلم و بمشاركة مراقبي الأغذية بالمديرية.

وأوضح "دويدار" أن الحملات استهدفت 302 منشأة غذائية، وتم خلالها ضبط وإعدام أكثر من 51 طن من اللحوم والأغذية مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية، وما يقرب من 6 آلاف لتر من العصائر المختلفة والمشروبات الغازية والملونة مجهولة المصدر والمتغيرة في الخواص الطبيعية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، وضمن إجراءات مديرية الصحة التي تتخذها مع قدوم شهر رمضان المبارك، وكذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لفرض الرقابة علي أماكن تداول الغذاء والأسواق المختلفة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمود مسلم، أنه تم سحب العينات اللازمة لعمليات الضبط إرسالها للمعامل للفحص، وتحرير المحاضر اللازمة لتأييد عملية الضبط وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت "دويدار" إلى أنه تم تحرير 302 محضر جنحة كما تم أيضاً سحب 120 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها وياميش رمضان والأغذية المختلفة وإرسالها الي المعامل للفحص وبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه.

وتم التوصية بإغلاق 32 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين .

وفي سياق متصل، قامت مديرية الصحة بسوهاج برفع درجة الإستعداد بالمنشأت الصحية بالمحافظة تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث أشار " دويدار " انه تم تخصيص 25 ٪ من أسرة المستشفيات للحالات العاجلة والطارئة خلال الشهر الكريم، كما أضاف أنه تم التوجيه بتواجد مراقب الأغذية والإدارات علي مدار الساعة.