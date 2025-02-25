ضبط خريج دار علوم ينتحل صفة طبيب دون أى سند قانونى فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ من ضبط مركز غير مسجل لعلاج السمنة والنحافة والطب البديل ببرج البرلس، حيث تبين أن المدير المسئول عن المركز خريج كلية دار العلوم – لغة عربية وانتحل صفة طبيب دون أى سند قانوني.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، وبناءً على تكليفات هيئة الرقابة الإدارية بالمرور التصحيحى على مركز ومدينة بلطيم وبرج البرلس، وفى ضوء تعليمات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة والتصدى للمخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتم رصد العديد من المخالفات، منها مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال ممارسات غير قانونية، وتم تحرير محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك ضمن خطة المديرية للقضاء على الكيانات الطبية الوهمية التى تعمل خارج إطار القانون، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة للمواطنين،

وتحذر مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المواطنين من التعامل مع المراكز غير المُرخصة، وتدعوهم للإبلاغ عن أى مخالفات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



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