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رئيس هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال دمر أكثر من 50 منزلا بمخيم طولكرم

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 06:03 م
رئيس هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال دمر أكثر من 50 منزلا بمخيم طولكرم الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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كشف الوزير مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن حجم خسائر مدن الضفة منذ بداية الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر فى مخيم جنين أكثر من 470 منشأة ومنزل بشكل كلى أو جزئى، إضافة إٕلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل رئيسى، خاصة المرافق الصحية منها والتعليمية، تزامنًا مع انقطاع كامل للمياه والكهرباء ونقص حاد فى المواد التموينية فى المدينة ومحيطها.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية فى جنين، عدا عن حرمانها لـ35% من أهالى مدينة جنين من المياه، لافتا إلى أن الاحتلال دمر أيضًا 200 منزل بشكل كامل و120 منزلا جزئيا فى مخيم نور شمس.

وأشار مؤيد شعبان، إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 50 منزلًا بشكل كامل فى مخيم طولكرم، مؤكدا أن 90% من سكان المخيم نزحوا من المخيم بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرا وبالقوة.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال أجبر نحو 17 ألف شخص على مغادرة مخيم جنين للاجئين، فأصبح المخيم مهجورًا تقريبًا، لافتا إلى أن إسرائيل أجبرت ستة آلاف شخص، أو نحو ثلثى سكانه، على المغادرة فى مخيم نور شمس، بينما غادر عشرة آلاف آخرون مخيم طولكرم.







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