رئيس جامعة المنصورة الأهلية يفتتح مركز الرعاية الأولية لتقديم الخدمات 24 ساعة

الدقهلية - محمد الحبشي

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، مقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة.

رافقه أثناء الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد المهدي، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة المنصورة، وعمداء الكليات ومديرى البرامج بالجامعة، أسامة عبد الفتاح موسى، المشرف على مقر الجامعة، الدكتورة عبير عبد الغني، مدير الإدارة الطبية.

وأكد خاطر أن وحدة الرعاية الأولية تُعد إضافة نوعية كبيرة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبى الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لضمان توفير أقصى سبل الراحة والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وأضاف أن الوحدة تضم أربع عيادات طبية متخصصة، مزودة بـ 12 سريرا وصيدلية مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى كوادر طبية مؤهلة وهيئة تمريض متخصصة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية العاجلة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد شراء سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للعمل 24 ساعة للاستعانة بها لنقل الحالات الطارئة لمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أكد أن هذه الوحدة تأتى فى إطار جهود"جامعة المنصورة الأهلية"، لضمان بيئة تعليمية وصحية آمنة ومريحة لطلابها، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية داخل الحرم الجامعي، كما وجه بأن تكون وحدة الرعاية الأولية مركزًا للتدريب الطبى المستمر لطلاب كليتى الطب والتمريض بالجامعة، مع تقديم خدمات طبية طارئة للجامعات المجاورة فى الإقليم وللمواطنين المقيمين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك فى إطار الخدمات المُجتمعية التى تقدمها الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر إلى جميع القائمين على هذا الإنجاز، الذين ساهموا فى إنجاز الوحدة بجودة عالية وفى الوقت المحدد.

وأثنى الدكتور محمد عطية البيومى والدكتور محمد عبد العظيم على التجهيزات المتطورة التى تضمها وحدة الرعاية الأولية، مؤكدين أن هذه التجهيزات الطبية الحديثة تُعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالجامعة، وتعكس حجم الجهد المتواصل لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لمنسوبى الجامعة.

وأضاف الدكتور خالد المهدى أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا ومجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة، تشمل الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية للحالات المزمنة، كما ستتعاون الوحدة مع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة لتوفير رعاية طبية متكاملة وشاملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى أن وحدة الرعاية الأولية تُعد نواة للإدارة الطبية بجامعة المنصورة الأهلية، حيث تقدم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطبية الأخرى، وتضم الوحدة تخصصات طبية متنوعة، تشمل الباطنة والجراحة وجراحة العظام والجلدية، كما تقوم بإجراء الكشف الطبى للطلاب المستجدين، وإصدار التقارير الطبية، وتنظيم دورات للإسعافات الأولية والتدريب الطبى المستمر لطلاب الجامعة.