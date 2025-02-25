رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بسوهاج يناقش خطة العمل فى شهر رمضان

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الفرع لمناقشة تنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أكد حمادي أهمية تفعيل الأنشطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، نظرًا لما يتمتع به هذا الشهر الكريم من روحانيات وأجواء خاصة.

وأشار رئيس المنظمة، إلى أن خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك تشمل التنسيق مع جامعة سوهاج، والشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج والعديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف جميع الشرائح والفئات.

كما نقل الدكتور حمادي تحيات الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إلى أعضاء الفرع بسوهاج، داعيًا إياهم إلى نشر رسالة الأزهر الشريف التي تقوم على الوسطية والاعتدال.