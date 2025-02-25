جامعة قناة السويس تطلق المعرض الـ 36 للحرف اليدوية والتراثية "أهلاً رمضان"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس المعرض السادس والثلاثين للحرف اليدوية والتراثية تحت عنوان "أهلاً رمضان" ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر معارض "أهلاً رمضان" قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغش التجاري، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام من الدكتور دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واحتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية فعاليات المعرض، الذي جرى تنظيمه بإشراف تنفيذي من الدكتور داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف الدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة راشه بخيت، أمين الكلية.

وافتتحت الدكتور دينا أبو المعاطي فعاليات المعرض بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإعلامية، من بينهم الدكتور رانيا حلمي، وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول، الأستاذ بكلية الآداب وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة مها عجلان، الإعلامية بتلفزيون القناة، والدكتورة سحر سالم، رئيس إذاعة القناة وعضو المجلس القومي للمرأة.

شارك في المعرض 35 عارضًا وعارضة قدموا منتجات متنوعة تعكس التراث المصري الأصيل، وتم تنظيمه تحت إشراف علياء علي وأسماء سليم بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية. ويستمر المعرض على مدار الأسبوع، مقدمًا مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار رمزية، وسط إقبال كبير من العاملين بالكلية وطلبة وطالبات الجامعة.

