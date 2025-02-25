جامعة الإسماعيلية الأهلية تطلق أول قافلة طبية شاملة ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت أول قافلة طبية شاملة نظمتها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لسكان القرى الأكثر احتياجًا، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

شهدت القافلة إشرافا عامًا ومشاركة فعالة من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة، وبمشاركة منسقي كليات القطاع الطبي الدكتور تامر حسنين حامد منسق كلية الصيدلة، الدكتورة نورا رمضان منسق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتور محمد أبو الروس منسق كلية العلاج الطبيعي والدكتور محمد سعد منسق كلية التمريض.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن تنظيم القافلة يأتي في انطار الدور المجتمعي للجامعة، مشددًا على أهمية هذه المبادرات في توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الوعي الصحي لديهم. وأوضح أن الجامعة تسعى الى توسيع نطاق خدماتها المجتمعية، إيمانا منها بدورها في تنمية المجتمع ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن أن القافلة الطبية تأتي تأكيدا على التزام الجامعة بتقديم خدماتها للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا الى أن القافلة شهدت مشاركة كليات القطاع الطبي في تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية، مما يعكس تكامل الأدوار بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.

أشارت الدكتورة غادة حداد إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من كليات القطاع الطبي. وقد شمل الكشف الطبي توقيع 268 حالة تغطي تخصصات الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة، والأنف، والأذن. كما قام فريق الصيدلية، بإشراف كلية الصيدلة، بصرف الأدوية اللازمة، مما يعكس مستوى عاليًا من التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة الصحية المتميزة.

وأضافت الدكتورة سهير أبو عيشه أن القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات الطبية، بل شملت أيضا جانبًا توعويًا تثقيفيًا، حيث قام طلاب كلية الطب بتقديم توعية عن سرطان الثدي وقرحة المعدة، فيما تناول طلاب كلية التمريض موضوعات السكر والضغط، والأنيميا، ونزيف الأنف والجروح. كما ركزت كلية الصيدلة بمشاركة فعالة من طلاب الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة (NIPSA) على توعية الأهالي بكيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل امن وأهمية التبرع بالدم وتوعية عن مرض السكري، بينما قامت كلية طب الأسنان بتوعية الأطفال والكبار بكيفية الحفاظ على صحة الأسنان. وقدمت كلية العلاج الطبيعي محاضرات حول الإصابات المختلفة وكيفية الحد من الأعراض المصاحبة لها، في حين ركزت كلية العلوم الصحية على التوعية بلدغات العقرب والثعبان، والتيتانوس، والالتهابات الكبدية، والإيدز.

شارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الطب، والصيدلة، والعلوم الصحية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب الأسنان، حيث ساهموا بجهودهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية.

كما شهدت القافلة مشاركة طلاب كلية طب الأسنان بدعم من شركة سيجنال، التي قامت بتوزيع معجون وفرش الأسنان على الأهالي.

وقد لاقت القافلة استحسانًا كبيرًا من أهالي القرية، الذين أشادوا بالخدمات الطبية المجانية التي قُدمت لهم، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في دعم المبادرات المجتمعية وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع.

