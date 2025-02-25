تموين الأقصر تفتح معرض أهلا رمضان لخدمة أهالى قرية الكيمان بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الكيمان التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، فتح معرض أهلا رمضان لخدمة المواطنين بتوفير السلع المخفضة قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بإفتتاح معرض أهلاً رمضان بقرية الكيمان في مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب أسواق اليوم الواحد وإتاحة المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلي 30%، حيث شهد المعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين حيث تميزت السلع بأسعار مخفضة للسلع المعروضة وجودتها.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن المعارض تقام بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية، تشهد توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، والحلويات الشرقية، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، على اشتراك عدد من اصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل "خير زمان – راية – كازيون"، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلاً رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.



تموين الأقصر تفتح معرض أهلا رمضان لخدمة أهالى قرية الكيمان



جولة على معرض أهلاً رمضان بقرية الكيمان



فتح معرض أهلا رمضان لخدمة أهالى قرية الكيمان بإسنا



متابعة معرض أهلا رمضان لخدمة أهالى قرية الكيمان بإسنا