تسليم مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن نجاحها فى دعم 2465 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية تنوعت ما بين محلات تجارية، وورش نجارة، أو حياكة، أو حدادة، وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بقيادة الدكتورة هالة مرزوق، وفي إطار التعاون الدائم بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان على أن الجمعية، ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف، والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد؛ لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا، وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة؛ لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية، التي تقوم بها الجمعية.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قد قامت بتسليم 215 ألف مشروع تنموي بجميع محافظات الجمهورية.