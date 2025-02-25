نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تدريب لمعلمات رياض أطفال على مستوى المديرية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لتفعيل تنمية مهنية وتدريب معلمات رياض الأطفال، خلال الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الأربعاء 26 فبراير.

وشهدت التدريبات تنفيذ ثلاث برامج تدريبية، الأول كان برنامج التدريس باستخدام راوية القصة وتنمية مهارات القراءة لدى طفل الروضة، والثانى برنامج التقييم التكويني لطفل الروضة، والثالث برنامج تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى طفل الروضة.

وتأتي التدريبات في إطار رفع كفاءة معلمات رياض الأطفال، بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتحت إشراف الأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكلا من د.ريحاب عريق وكيل المديرية، الأستاذة أمل مبروك مدير عام التعليم العام بالمديرية، د.شريف عبدالباقي مدير إدارة التدريب بالمديرية، د.أمل صلاح موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، موجه أول رياض أطفال مركزى، أ/ ألفت رمضان.

وشهد التدريب تنفيذ فعاليات حقيبة التدريس لمعلمات رياض الأطفال بإدارة أبو النمرس التعليمية، برعاية الأستاذة إيمان علي موجه أول رياض الأطفال بالإدارة، وتحت إشراف مدير عام الإدارة الأستاذ أيمن محفوظ زعفان، ووكيل الإدارة الأستاذة نجوي خلوصي.

وأشاد الجميع بجهود التوجيه الفني لرياض الأطفال وإدارة التدريب بالمديرية والإدارات ومسئولي القاعات المستضيفة للتدريب لما لمسوه من إخلاص وتفاني في نقل وتبادل الخبرات وخلق حالة من العصف الذهني بما يعود بالنفع على أداء المعلمات المستهدفات فى التدريبات، ويعزز استعدادهن للفصل الدراسي الثاني بآليات وبرامج جديدة للأطفال.



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (1)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (2)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (3)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (4)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (5)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (6)



تدريب 1415 معلمة رياض أطفال ضمن برنامج التنمية المهنية بالجيزة (7)