السكرتير العام للبحر الأحمر يستعرض مستجدات عمل لجنة التنازلات بمدن المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور المستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني المحافظ، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال لجنة التنازلات المُشكّلة وفقًا لقرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، في مدن الغردقة، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات المقدمة إلى اللجنة، والتي تشمل التنازلات وزوائد التنظيم التي تم مراجعتها من قبل اللجان الفنية المختصة.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من مهندسي وموظفي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في حصر أعداد المتقدمين وسدادهم لفروق المرافق الخاصة بالأراضى الفضاء، بالإضافة إلى استعراض موقف المتحصلات المالية ذات الصلة.

كما أكدت اللجنة على ضرورة وضع رؤية واضحة للتقسيمات العمرانية، مع اعتماد خرائط محدثة بالتعاون مع مركز شبكات المرافق، قبل الموافقة على أي إضافات أو زوائد تنظيمية، لضمان تحقيق التخطيط السليم في مدن الغردقة، رأس غارب، ومرسى علم.

وناقشت اللجنة مقترح تخصيص بعض الشواطئ العامة بمدينة مرسى علم وعرضها للإيجار بنظام المزايدة العلنية، وذلك بعد دراسة مدى توافقها مع المخطط العمراني للمدينة.

كما تناولت اللجنة خلال الاجتماع الضوابط العامة المنظمة للتعامل مع المناطق العشوائية فى مختلف مدن المحافظة، مشيرة إلى أن هناك معايير محددة تحكم إجراءات التخصيص والتطوير.

و أكدت اللجنة أنه يتم النظر في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي الموافقة المباشرة من الجهات المختصة بالمدينة نفسها، وذلك وفقًا للضوابط القانونية ومعايير التخطيط العمراني المعتمدة.

كما بحث الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المواطنين، بما يشمل العقود المسجلة، طلبات التنازل، وزوائد التنظيم، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من فحص العقود وتوفيق الأوضاع بما يحقق الصالح العام، مع مراعاة استكمال المرافق والتأكد من عدم تعارض أى تخصيصات مع خطط التطوير المستقبلية للمدن.

حضر الاجتماع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، واللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، واللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.