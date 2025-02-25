اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظة الأربعاء غدا

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:28 م
البابا تواضروس الثانى يستأنف عظة الأربعاء غدا البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء العظة الأسبوعية لقداسته، بعد انتهاء فترة الأعياد خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع بدء الصوم الكبير والذي بدأته الكنيسة القبطية  الأرثوذكسية أمس الاثنين.

ويلقى قداسته عظة الاجتماع طوال فترة الصوم من المقر البابوي دون حضور شعبي.

يذكر أن عظة قداسته كانت ختاما لسلسة لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.







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عظه البابا تواضروس

عظه البابا تواضروس الثانى



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