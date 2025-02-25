افتتاح معرض مراكز التطوير المهنى "فرص توظيفية وتدريبات ميدانية" بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الثاني لمراكز التطوير المهني، بعنوان "فرص توظيفية وتدريبات ميدانية"، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، والدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف، والدكتور هشام يسن، مدير وحدة التدريب، وممثلي شركات القطاع الخاص.

يُعقد المعرض في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025، في إطار تنفيذ خطة الجامعة الهادفة إلى الاهتمام بالطلاب والخريجين، من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

يُشارك في المعرض 39 شركة ومؤسسة من كبريات الشركات في المجالات الطبية والهندسية، والبرمجيات، والتعليم، والتدريب، والتجارة، والقطاع المالي والمصرفي، حيث تُقدّم أكثر من 500 فرصة توظيف و200 فرصة تدريب، مما يُمثّل فرصة ثمينة للتواصل مع مسؤولي التوظيف والتدريب في الشركات الكبرى، للتعرف على احتياجات سوق العمل.

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بجميع المشاركين في المعرض، موجّهًا لهم التحية والتقدير على التواصل الفعّال والمستمر مع مراكز التطوير المهني بالجامعة، في إطار سعي الجامعة إلى بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال دورها المحوري في إعداد الطلاب للوظائف التي يحتاجها السوق، والربط بين الجامعة والقطاع الخاص، والتدريب على مهارات القيادة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكَّد «خاطر» على الدور الرائد لمراكز التطوير المهني بالجامعة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال تنمية المهارات الوظيفية للطلاب، وتزويدهم بالمهارات المهنية، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني، وإعدادهم لسوق العمل، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، مع مواكبة احتياجات السوق المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة، والتدريب على مهارات القيادة، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس الجامعة أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات والمؤسسات في المعرض المهني الثاني يعكس مدى ثقة القطاع الخاص في خريجي جامعة المنصورة وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأعرب الدكتور محمد عطية البيومي عن سعادته بالتطور الملحوظ الذي شهدته مراكز التطوير المهني بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت أن تصبح منبرًا فاعلًا وملتقًى يتوافد عليه الطلاب للاستفادة من فعالياته المتنوعة.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن هذا المعرض يمثل فرصة ثمينة للطلاب والخريجين، للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، والتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، واكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للنجاح في حياتهم المهنية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى أبو العز أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار التزام مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدورها الحيوي في توفير فرص وظيفية وتدريبات ميدانية، من خلال تحقيق تواصل فعّال مع شركات القطاع الخاص الرائدة في مختلف المجالات، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المجتمعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار الدكتور طارق البهي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة ريادة الأعمال والتوظيف بمراكز التطوير المهني في تحقيق هذا الهدف، من خلال نشرات التوظيف الأسبوعية، والملتقيات التوظيفية، والجلسات النقاشية مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال والمجالات المختلفة.

وأكَّد الدكتور هشام يسن أن المعرض يُمثّل أيضًا فرصة لتقديم الدعم في إعداد سيرة ذاتية معتمدة من مراكز التطوير المهني، بالإضافة إلى الحصول على خطابات توصية من الشركات والمؤسسات المختلفة.

كما عُقدت جلسة حوار مفتوح مع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المشاركين في المعرض، لمناقشة المتطلبات المهارية والمعرفية اللازمة للخريجين، وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، والتي تنعكس بوضوح في معايير الاختيار، وتم كذلك استعراض التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند توظيف الخريجين، وسبل تقديم الدعم لمواجهة هذه التحديات، في إطار الدور المجتمعي الملقى على عاتق هذه المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الفعاليات، قامت إدارة مراكز التطوير المهني بتقديم درع تكريمي للأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، تقديرًا لدعمه اللامحدود، وتوفيره كافة السبل المتاحة لإنجاح خطط العمل بالمراكز، كما كرّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي، تقديرًا لجهوده المتميزة وإدارته الناجحة لمراكز التطوير المهني، إلى جانب تكريم الشركة الراعية للمعرض، وتوجيه الشكر والتقدير لفريق العمل الإداري بالمراكز.