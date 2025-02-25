افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية.. صور

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها قرى محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع منصة أيادى مصر.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض

ويشمل المعرض، منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التى تشتهر بها محافظة الجيزة والمحافظات المصرية والدول العربية والأجنبية، وذلك على مدار يومين خلال الفترة 25، 26 /2/2025.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض يأتى فى ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأكد حرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظالجيزة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية