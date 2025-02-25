اعرف أماكن بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة لوزارة الزراعة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن افتتاح 54 منفذ بيع ثابت ومتنقل لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن، موزعة على نطاق جميع أحياء المحافظة، بنسب خصم تترواح ما بين 15% إلى 20%، حيث تشمل المنافذ 25 منفذ بيع ثابت، و29 منفذ بيع متحرك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهيات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تتنشر تلك المنافذ على نطاق أحياء المحافظة كالتالى:



* نطاق حى وسط

- محطة مصر أسفل مديرية الزراعة

- شارع 41 بن الخطاب العطارين

- أسواق محطة مصر الجديد الدور الارضي

- منطقة الأزاريطة

* نطاق حي شرق

- شارع 8 ش يوسف فهمي الجزائري الإبراهيمية

- طريق الحرية 578 وش بابر جليم رمل أول

- شارع 20 أمام أبراج يثرب 2000 الظاهرية

- شدس شارع راسم باشا أمام الفرن البلدي

- 107 سوق زنانيري سيدي جابر الشيخ

- 77ش عزيز فهمي الشهير بزنانيري كليوباترا

- باكوس ش القومية العربية بجوار سوبر ماركت البوريدي

- شدس أمام شارع مرتضى

- شارع عمر بن أبي ربيعة الحضرة القبلية

- سموحة ش إسماعيل سري بجوار التأمين

- مطار النزهة أمام مدرسة المهندس طلعت مصطفى

- الحضرة شارع الجواهر

- سيدي جابر أمام حي شرق

- شارع أحمد ابو سليمان بجوار مسجد الإيمان

- كوبري الناموس شارع العلافين

* نطاق حي منتزة ثان

_ أخر شارع المعهد الديني العصافرة قبلى

_ المندرة شارع محمد عطية

* نطاق حي منتزة أول

_ شارع 1 متفرع من شارع 45 العصافرة قبلي فوق النفق يمين

_ شارع مدرسة القدس إمتداد ش 45 الدولي كومباوند ريحانة اليكس برج 1 _ شارع 24 أرض فضالي متفرع من شارع 30 سيدي بشر

* نطاق حي العجمى

_ أسفل كوبري ال21

_ الهانوفيل بجوار مدرسة الفتوح الإسلامية أمام شارع الكومي

_ البيطاش ش البيطاش بجوار مدرسة البيطاش، أول أكتوبر

_ أول شارع عين شمس

_البيطاش ش البيطاش

* نطاق حي غرب

_ شارع أم السلطان أمام جامع أبو عمر خفاجة الورديان

_كرموز أمام نقطة شرطة غيط العنب

_ حي العامرية أول (العامرية شارع السوق)