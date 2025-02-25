اعتماد خطط سلامة 3 محطات كبرى بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

حصلت محطة مياه أولاد سالم السطحية المرشحة ومحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام ومحطة معالجة صرف صحى الكولا بمركز أخميم، بسوهاج على اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحى والتى منحت بقرار من اللجنة العليا للمياه والصرف الصحى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وأضاف ان الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالج ، وذلك فى اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.

وأكد الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة ان منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الكيميائى أحمد صلاح عثمان مدير ادارة مأمونية المياه والصرف أنه حصلت 32 محطة مياه شرب وصرف صحى على شهادة سلامة ومأمونية المياه وهى محطة مياه سوهاج غرب السطحية وادفا وأولاد نصير بمركز سوهاج ومحطة مياه المنشاه المرشحة ومحطة الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالمنشاه ومحطة مياه المنشاة النقالى ومحطة أولاد الشيخ المدمجة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بدار السلام ومحطات مياه الكتكاتة النقالى والعوامية السطحية والعوامية الجديدة والطوايل النقالي وفاوجلي المدمجة وآبار الترشيح الطبيعي بمحطة الشورانية النقالي وآبار الترشيح الطبيعي بمحطة الطوايل النقالي بمركز ساقلتة ومحطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا ومحطة مياه نيدة السطحية ومحطة الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بمحطة مياه نيدة ومحطة مياه الاحايوة الجديدة والصوامعة المدمجة بمركز أخميم ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية والشورانية النقالى والشورانية الجوفية بمركز المراغة ، ومحطتى مياه شطورة السطحية وطهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا المرشحة بمركز طما ومحطتى معالجة صرف صحى جرجا والهجارسة وأن الشركة تسعى لحصول كافة المحطات على تلك الشهادة بالإضافة إلى شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات معالجة الصرف الصحى.