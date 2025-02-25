استئناف أعمال الملاحة والصيد بسواحل البحر المتوسط وبحيرة البرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ استئناف أعمال الملاحة والصيد بسواحل المحافظة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس، اعتباراً من اليوم، وذلك لتحسن الأحوال الجوية، وانخفاض شدة الرياح وهدوء أمواج البحر.

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط في نطاق المحافظة، وبوغاز البرلس، لعدة أيام متتالية بسبب سوء الأحوال الجوية، وصدور تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وشهدت مدن وقرى المحافظة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لليوم الرابع على التوالي رغم سطوع الشمس على فترات من النهار، وكلف المحافظ، علي الفور رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع أي تبعيات للتغيرات المناخية المحتملة التي قد تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة.

كما كلف المحافظ، أجهزة المحافظة بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن.