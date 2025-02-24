وزارة الصحة تنشر 8 نصائح غذائية لشهر رمضان.. تعرف عليها

كتبت – سارة وائل

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المسلمين عن الأنظمة الغذائية الصحية، ولذلك ينشر "اليوم السابع" في السطور التالية نصائح عذائية رمضانية مهمة للتمتع بنمط صحي طول الشهر الكريم وفقًا لما ورد بالموقع الرسمي لوزارة الصحة.





1. المنبهات في رمضان

يجب البدء فى تقليل شرب الشاي والقهوة فى فترة الصبح والنهار خلال هذه الأيام، حتي تتفادى الشعور بالصداع خلال الأيام الأولي من الشهر الكريم، وكذلك الابتعاد عنها في السحور لعدم الإحساس بالعطش خلال الصيام.

2- نمط الحياة الصحى

يعد الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون فى الدم، وكذلك لضبط النفس ومواصلة نمط الحياة الصحى بعد شهر رمضان.

3- لصحة أفضل في رمضان اتبع هذه التعليمات:

• تناول الفاكهة والخضراوات، الحبوب، اللحوم والأسماك، البقوليات، الدهون الصحية، البيض ومنتجات الألبان.• وتجنب بعض السلوكيات مثل: تناول المعلبات والأغذية المحفوظة، النوم ونسيان وجبة السحور، كثرة الملح والمخللات، المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، الأغذية الدسمة وكثرة الحلويات، تناول الطعام وإهمال شرب المياه.

4- سحورك في رمضان:

اجعل سحورك متنوعاً بين الخضراوات والبروتين مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الزبادي واللبن، والخضراوات المليئة بالماء هي الأفضل علي السحور مثل الخيار والجرجير، ومن المفضل وضع بعض من الطحينة علي الفول لزيادة قيمته الغذائية، كما يجب البعد عن الكافيين مثل الشاي والقهوة بعد السحور.

6- الوزن الصحى

يساعد الصيام فى رمضان في التحكم بالجوع ولذلك تعد فرصة جيدة لتقليل الوزن، ويجب شرب كمية سوايل كافية خلال الفترة بين الفطار والسحور، وتناول طبق السلطة الغني بالخضراوات، والتقليل من الزيوت والسمنة فى الأكل، والتقليل من الحلويات واستبدلها بالفاكهة، منع العصاير المصنعة، والمشروبات الغازية.

7- السكرى

يجب علي مريض السكر استشارة الطبيب قبل بداية رمضان في مسألة الصوم، ليتم توضيح إمكانية الصوم، حيث إنها تختلف من حالة لأخري، وعلى المريض اتباع إرشادات الطبيب بخصوص نمط الحياة في رمضان، مثل الأكل والشرب وممارسة النشاط البدني لمدة 20 دقيقة علي الأقل في اليوم، ضبط الجرعات العلاجية حسب وصف الطبيب، مراقبة ظهور علامات انخفاض أو ارتفاع السكر، اذا انخفض السكر لـ 70 أو أقل أو ارتفع عن 250 يجب أن تفطر حتى لو كان قبل الأذان بوقت قليل.

8- الأسنان

تعد صحة الفم أمر ضروري في رمضان، وغسل الأسنان لا يفطر، كما يجب غسلها بعد السحور لضمان خروج بقايا الأكل قبل النوم.