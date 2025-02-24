هيئة قضايا الدولة تعلن ترقية 946 موظفًا إداريًا

كتب - أحمد عبد الهادى

أصدر المستشار أحمد ثابت نائب رئيس قضايا الدولة، الأمين العام القرار رقم 253 لسنة 2025 بترقية 946 موظفًا إداريا، فور إتمامهم المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقانون شروط وشغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021، وقرار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024 بشان ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والجدول الآتي يبين أعداد المرقين مجموعات الوظائف المختلفة:



ترقيات هيئة قضايا الدولة

ويعد هذا القرار هو القرار الثاني على التوالي الذي يصدره المستشار أحمد ثابت، منذ توليه مهام ومسئوليات الأمانة العامة في أغسطس الماضي، مما يؤكد حرص سيادته على خلق بيئة عمل مناسبة وملائمة ومحفزة للموظف الإداري بالهيئة: بتهيئته معنويًا: لزيادة مستوى حماسه ورضاه الوظيفي؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى إنجاز العمل وجودته.

ويلقى المستشار الأمين العام في هذا الشأن كل الدعم والمساندة من المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للهيئة.