مدير "شرم الشيخ خضراء": المشروع سيعمل على توفير مناطق محمية تدار بشكل جيد

كتب ـ محمود راغب

كشف محمد عليوه، مدير مشروع "شرم الشيخ _ مدينة خضراء"، أن المشروع سيعمل على دمج تكنولوجيات منخفضة الكربون، ممارسات الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من التلوث، بالإضافة إلى توفير مناطق محمية تدار بشكل جيد لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وأضاف "عليوة"، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة اليوم حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية، أن الفرص في قطاع الطاقة ضمن مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، يتمثل في: "التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التوسع في إجراءات وحلول كفاءة الطاقة المتطورة، خصوصا في قطاع الفنادق، العمل على استبدال أو رفع كفاءة كل المعدات المعيبة بالبدائل الأحدث والأكثر توفيرا للطاقة، بجانب تجميع أكبر قدر من البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة في الفنادق، والقيام بالتدقيق ومراجعة الاستهلاكات، وذلك لتحديد أي مشاكل في كفاءة الطاقة والتعامل معها وفقا لذلك.

مشيرا إلى الفرص في قطاع النقل ضمن المشروع، والتي تضم التوسع في وسائل المواصلات الكهربائية داخل الفنادق مثل السيارات والدراجات وحتى الحافلات إن أمكن، دعم وتطوير نموذج مشاركة الدراجات ودمجه مع نظام المواصلات ككل، تحديد مسارات تشغيل فعالة للحافلات الكهربائية لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، إنشاء محطات الشحن المختلفة لكافة أنواع المركبات الكهربائية في أماكن الاحتياج لذلك.

وأضاف مدير المشروع، أن إدارة المياه وتحلية المياه والصرف الصحي داخل المشروع تستهدف التوسع في أساليب وتكنولوجيا ترشيد استهلاك المياه، العمل على رفع كفاءة محطات التحلية والمعالجة، معالجة أي مشاكل ناتجة عن التخلص من المحلول الملحي في محطات التحلية، تحسين ادارة المياه وتنظيمها، وتنفيذ حلول مبتكرة للاستفادة من الحماة الناتجة عن محطات المعالجة.