محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، محطة رافع صرف صحي برج مغيزل، ومحطة رافع صرف صحي الجزيرة الخضراء، ومحطة رافع صرف صحي برج مغيزل، ومحطة رافع صرف صحي برج مغيزل، ومحطة قرية أبو خشبه، ومجمع الخدمات المتكاملة بقرية البصراط ا بمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن محطة صرف صحي برج مغيزل، تقع على مساحة 575 مترا مربعا، بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ألف لتر/يوم، وتخدم 9 ألف نسمة، وتضم 3 طلمبات قدرتها 50 لتر/ث، مؤكداً أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت منطقة برج مغيزل من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة تنمية وخدمات شاملة لخدمة أهالينا بقرى مطوبس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن محطة صرف الجزيرة الخضراء، تقع على مساحة 625 مترا مربعا، بطاقة إنتاجية تبلغ 7 آلاف لتر/يوم، وتخدم 8 ألف نسمة، وتضم من 3 طلمبات قدرتها 70 لتر/ث، لتوفير، وأن المحطة بقرية أبو خشبه، تقع على مساحة 900 متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 16 ألف لتر/ يوم، وتخدم 20 ألف نسمة، وتتكون من 4 طلمبات قدرتها 80 لتر/ث، لخدمة أهالينا بقرية أبو خشبة بمركز مطوبس.



جولة تفقدية للمحافظ



محافظ كفرالشيخ يتفقد رافع صرف صحي الجزيرة الخضراء