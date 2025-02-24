محافظ بنى سويف يتابع إجراءات إنشاء المركز الخدمى المتكامل للنباتات الطبية

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة مستجدات إجراءات البدء في إنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، بجانب وحدة معالجة نموذجية، ضمن مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بمركزسمسطا، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وممثلين من وزارة التنمية المحلية: محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني بالإضافة إلى: هاني حسن الرئيس التنفيذي لمجلس الحاصلات الزراعية، طارق أبوبكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري، إسلام سعيد _المجلس التصديري، حسن البدوي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية،رامي رجب مدير التخطيط العمراني، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، وباقى أعضاء اللجنة المحلية المُشكلة لتسيير أنشطة المشروع من الجهات التنفيذية والشركة المنفذة.

وخلال الاجتماع، تم تقديم استعراض مُجمل عن أهداف ومكونات المشروع والمساحات التي سيتم إضافتها واستغلالها والإنشاءات المقرر تنفيذها، وآليات توفير المخصصات من الاحتياجات المائية والتصرفات الناتجة عنه وكذلك القدرة الكهربائية المطلوبة اللازمة لإنشاء المشروع، الذي يتضمن تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين ومنتجي النباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، الإمداد بمستلزمات الزراعة وخدمات التعبئة والتسويق،بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الشكل النهائي للتصميم والمكان وخطوات المشروع والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة في هذا الشأن،بجانب الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة بحضور مزاراعين ممن لديهم مساحات منزرعة بالنباتات الطبية والعطرية تزيد عن عشرين فداناً، والتنسيق مع المجلس التصديري في الجوانب المتعلقة بتوافر اشتراطات المناشر وغيرها من التفاصيل الفنية لمكونات ووحدات المشروع.