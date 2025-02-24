محافظ المنوفية يناقش نسب إنجاز ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً، لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من الملفات الهامة التى تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة، ومشروعات الخطة الاستثمارية، والمتغيرات المكانية والإزالات، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار القانونى، والمستشار الهندسى للمحافظة، ومديرى عموم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الشئون القانونية، الأملاك، التحول الرقمى، المتغيرات المكانية .

وتم استعراض الموقف التنفيذى لوحدة المتغيرات المكانية، وناقش محافظ المنوفية عن نسب إنجاز الأعمال، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ 25 للإزالات والتعديات، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دورى آخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

كما تضمن الاجتماع، استعراض مستجدات ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات، ووجه المحافظ بعرض موقف الملفات المرفوضة من اللجان وأهم العقبات والحلول المقترحة لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف، كما تم مناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، وكلف المحافظ بضرورة تضافر الجهود ومتابعة منظومة العمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.

وتم متابعة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 الجارى تنفيذها بعدد من القطاعات بكافة مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم اللازم ونهو كافة المعوقات للإنتهاء منها وفق البرنامج الزمنى المقرر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.