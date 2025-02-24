محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة نفق شبرا.. وتعليمات للصحة بشأن شهر رمضان

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بمنطقة رمسيس والأزبكية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة تطوير ورفع كفاءة النفق ورفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

ووجه الدكتور إبراهيم صاب رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف أعمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية، وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

