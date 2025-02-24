محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة للعاملين بوحدة طب الأسرة بالبرامون

الدقهلية ـ شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولة مفاجئة صباح اليوم، وحدة طب الأسرة بقرية البرامون مركز المنصورة، وأبدى إعجابه بحسن الأداء ونظافة المكان وحسن التعامل مع المترددين، وعلى الفور قرر صرف مكافأة لأطقم العمل بالوحدة من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، مؤكدا أن المكافأة حق كل مجتهد وملتزم، مشيدا بالوحدة الصحية وفرق العمل فيها، وأكد أنهم نموذج مشرف للأداء يجب أن يحتذي به الجميع.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بسرعة تشغيل المخبز المغلق بقرية البرامون للتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصصهم من الخبز، وتفقد شوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة فيها، وأبدى رضاه عنها، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد لهم حرصه على وضع الحلول لأي مشكلة قد تواجههم، وأنه يتفقد كل يوم بشكل شخصي ومنفردا، القرى والمراكز للوقوف بنفسه على مطالب المواطنين في جميع المناطق ووضع الحلول الممكنة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، شملت، شارع المشاية وشارع الجمهورية وشارع جيهان والترعة وشارع كلية الآداب وشارع الجلاء، للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات، وتفقد أفران الخبز، للتأكد من الإلتزام بالأوزان المحددة والمواصفات وعدم تجميع بطاقات، وتيسير حركة صرف حصص الخبز.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ البيع بشارع قناة السويس وشارع الجيش، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية بالمنافذ، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.