اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يعلن تشغيل مخبز قرية البرامون المغلق بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 24 فبراير 2025 06:54 م
محافظ الدقهلية يعلن تشغيل مخبز قرية البرامون المغلق بمناسبة شهر رمضان المخبز
الدقهلية شريف الديب

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قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تشغيل مخبر قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة ابتداء من الغد، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وللتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز.

وكان محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية صباح اليوم الاثنين بقرية البرامون، تبين وجود مخبز مغلق، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشغيل المخبز غدا الثلاثاء الساعة 5 صباحا، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح المواطنين، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المشروعة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المخبز في المواعيد المحددة صباحا وتوفير الحصة المحددة من الدقيق اللازم لحصص المواطنين من الخبز، وتشغيل المخبز غدا في تمام الساعة الخامسة صباحاً.


 







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