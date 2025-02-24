محافظ أسيوط يتفقد وحدة التدريب المتنقلة لأعمال الخياطة بمدينة أبو تيج

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وحدة التدريب المتنقلة بمدينة أبوتيج والتابعة لمديرية العمل لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية للشباب على أعمال الخياطة بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والتي يجري تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك لحث الشباب والفتيات على الإستفادة من الدورات التدريبية في تعلم الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المخافظ خلال الجولة، على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأميمة إبراهيم مديرة السكرتارية التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج، ومحمد حسين مدير منطقة العمل بأبوتيج.

وحرص المحافظ، على تفقد وحدة التدريب المتنقلة واستعرض المنتجات التي تم تصنيعها داخل الوحدة مشيداً بجودة المنتجات ودقتها، واستمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة العمل عن طبيعة عمل الوحدة ومدى تجهيزها بـ 10 ماكينات خياطة حيث يتم تدريب 16 فتاة على أعمال الخياطة وفقاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

ووجه محافظ أسيوط بتوفير كافة التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهم وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، لتحقيق عائد مادي للمتدربين وخريجي البرامج التدريبية مناشداً الشباب والخريجيين الإشتراك في تلك الدورات التدريبية لصقل خبراتهم ومواهبهم في تعلم الحرف المختلفة حتى يتمكنوا من فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم ولأسرهم تكون مدرة للدخل مما يساهم في خفض معدل البطالة ويساهم في توفير فرص عمل للشباب.