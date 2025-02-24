محافظ أسوان يتفقد وحدة طب أسرة أبو الريش للاطمئنان على الخدمات الطبية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية أبوالريش للاطمئنان على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين، فى إطار التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والتى يلمسونها بأنفسهم، مؤكداً على إهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات المختلفة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، فى بيان صحفى، أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، والتى يتم إستكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ليجنى مواطنى هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة.



محافظ أسوان مع المواطنين



محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية