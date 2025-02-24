محافظة الدقهلية تستعد لاستقبال شهر رمضان بخطة مرورية ومنافذ للسلع

الدقهلية شريف الديب

تستعد محافظة الدقهلية، كغيرها من المحافظات المصرية، لاستقبال شهر رمضان الكريم بخطوات وتدابير خاصة لضمان استضافة الشهر الفضيل في أجواء من الأمن والاستقرار والراحة للمواطنين.

وفيما يلي أبرز الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة..



تكثيف الجهود الأمنية من خلال زيادة الدوريات الشرطية في الشوارع والأحياء لضمان الأمن العام.

- مراقبة الأسواق والمحال التجارية لمنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية خلال الشهر الكريم.

تنظيم الأسواق والرقابة على الأسعار

- تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

- تكثيف حملات التفتيش على المحال التجارية لمنع الغش والاحتكار وضمان جودة المنتجات.

- توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق لمواجهة الطلب المتزايد.

تحسين الخدمات العامة

- تنظيف الشوارع والأحياء بشكل مكثف لاستقبال الشهر الكريم في أجواء نظيفة وصحية.

- تحسين إضاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال ساعات الليل.

- تعزيز خدمات النظافة العامة وجمع القمامة بشكل منتظم.

- توزيع طرود غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

تعزيز الأنشطة الدينية والثقافية

- تنظيم المحاضرات والدروس الدينية في المساجد لتوعية المواطنين بأحكام الصيام وآداب الشهر الكريم.

- تنظيم مسابقات قرآنية وثقافية لتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الدينية.

تحسين خدمات الكهرباء والمياه

ضمان استمرار توفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل منتظم طوال الشهر.

- تكثيف فرق الصيانة للتعامل السريع مع أي أعطال قد تحدث.

تنظيم حركة المرور:

- تكثيف وجود أفراد المرور لتنظيم الحركة المرورية وخاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار.

- توفير مواقف إضافية للسيارات بالقرب من الأسواق والمناطق التجارية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

نوزيع مساعدات عينية ونقدية على الأسر الفقيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.

- توفير وجبات إفطار للمرضى في المستشفيات العامة.

تعزيز المشاركة المجتمعية

- تشجيع المبادرات التطوعية من قبل الشباب والمتطوعين للمساعدة في تنظيم الفعاليات الرمضانية.

- تعزيز التعاون بين الأهالي والجهات الحكومية لضمان نجاح الاستعدادات.

التوعية الصحية

تنظيم حملات توعية حول أهمية التغذية السليمة خلال شهر رمضان.

- توفير خدمات صحية إضافية في المستشفيات والعيادات لاستقبال الحالات الطارئة.

بكل هذه الإجراءات، تسعى محافظة الدقهلية إلى توفير بيئة مناسبة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.